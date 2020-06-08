В Москве у фехтовальщицы выманили 10 тыс рублей под предлогом покупки тату-машинки

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В Москве фехтовальщица обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее выманили деньги. Ее обманули на 10 тысяч рублей под предлогом покупки тату-машинки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"28 мая текущего года неизвестный под предлогом продажи тату-машинки убедил фехтовальщицу перевести 10 тысяч рублей на электронный счет. Товар девушке не доставили, деньги тоже не вернули", – говорится в сообщении.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее у актера театра "Ленком" Алексея Жеребцова, известного под псевдонимом Алексей Скуратов, неизвестные украли с банковской карты 165 тысяч рублей. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.