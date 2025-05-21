20minutos: экс-советника Януковича Портнова не смогли реанимировать из-за тяжести ран

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Врачи скорой помощи пытались реанимировать экс-советника бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения, однако из-за тяжести ран его не удалось спасти. Об этом сообщает газета 20minutos со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.

О том, что Портнова застрелили недалеко от Мадрида, сообщили в местной полиции 21 мая. Тело 52-летнего мужчины было найдено возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон.

По информации СМИ, экс-советник бывшего президента Украины получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову. При этом напавшему удалось скрыться с места ЧП. Сейчас полиция ведет его поиск.

Журналисты также указали, что Портнов находился в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Его обвиняли якобы в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.

