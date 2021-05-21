Пожар на крыше кафе в Москве ликвидирован

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Пожар на крыше кафе в московском Троицке ликвидирован, сообщает ТАСС.

Огонь потушили на площади 80 квадратных метров. В результате к медикам обратился один человек.

Возгорание произошло на Октябрьском проспекте в Троицке. Загорелась кровля кафе, пристроенного к бане.

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. По данным источника в экстренных службах, возгорание началось на улице Ангарской. Огонь охватил четыре балкона жилого дома. В результате происшествия пострадала беременная женщина.