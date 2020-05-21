Самокат и велосипед украли у доставщиков еды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самоката и велосипед похитили у двух курьеров в центре столице. В правоохранительных органах Агентству "Москва" рассказали, что возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что средства передвижения украли во время осуществления доставки у подъезда на улице Нижегородской, доме 2 и на улице Фадеева, доме 2.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге предложили установить памятник курьеру в благодарность за работу в период пандемии.
Президент России Владимир Путин также поручил правительству подготовить меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды и волонтерских организаций.
"Специальный репортаж": "такая работа: курьеры"