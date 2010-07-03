Пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в пятиэтажном здании гостиницы в районе Марфино на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС РФ по городу, при тушении возгорания были спасены 15 человек.

Инцидент произошел на улице Ботаническая, дом 41, корпус 7. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Отмечается, что горели мебель и отделка помещения. Принятыми мерами пожар ликвидирован, пострадавших нет.

15 мая взрыв баллона с углекислым газом произошел в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве.