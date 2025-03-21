Замглавы Дубны обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России выдвинул обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями против заместителя главы Дубны Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, находясь на должности гендиректора АО "Производственно-техническое объединение городского хозяйства", воспользовался служебным положением и незаконно присвоил 10% от чистой прибыли организации за 2021 год. При этом сумма вознаграждения составила более 797 тысяч рублей.

Обвинения предъявлены по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), уточнило ведомство. В ходе допроса обвиняемый признал вину. Дмитровский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки и мошенничестве в отношении бывшего начальника УМВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. По данным регионального управления СК, в 2017 году Шпак, будучи начальником отдела полиции № 5 УМВД РФ по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму свыше 260 тысяч рублей за покровительство коммерческой организации.

Также с 2019 по 2023 год он, занимая должность замначальника, а затем начальника управления, совместно со своим подчиненным похитил около 300 тысяч рублей, которые получал оперативник в качестве зарплаты за дни его отсутствия. В 2020 году Шпак незаконно провел операцию на банковском счете по подложным документам, добавило ведомство.