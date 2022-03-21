СК начал проверку после прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону

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Следователи начали проверку после прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.

Авария произошла в ночь на 21 марта в одном из домов на улице Малиновского. В результате прорыва трубы диаметром 1 000 миллиметров образовался фонтан с горячей водой. С термическими ожогами госпитализировали 13 человек, в том числе ребенка.

Также, по информации следователей, были повреждены окна квартир на третьем и четвертом этажах соседнего дома. В настоящее время без тепла остается один 25-этажный дом.

Проверку также организовала региональная прокуратура.

