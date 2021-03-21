Два сотрудника представительства Пензы при правительстве задержаны по делу Белозерцева

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Правоохранители задержали двух сотрудников представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ в рамках уголовного дела в отношении губернатора региона Ивана Белозерцева о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пензенских правоохранительных органах.

По его данным, речь идет о водителе Геннадии Маркове и заместителе главы представительства Федоре Федотове.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки утром воскресенья, 21 марта. Помимо него, под стражу взят глава группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель и еще несколько человек.

По данным следствия, чиновник получил более 31 миллиона рублей в виде денег и ценностей. СК будет настаивать на аресте Белозерцева.

Позднее стало известно, что партия "Единая Россия" приостановит членство губернатора Пензенской области в партии. Если суд признает его виновным, то Ивана Белозерцева окончательно исключат из рядов политического объединения.