Отделение "Почты России" на севере столицы попытались ограбить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция разыскивает подозреваемого в попытке совершить разбойное нападение на отделение "Почты России" в столичном районе Сокол, сообщает Агентство "Москва".

Неизвестный забежал в отделение на Ленинградском проспекте, дом 69 и попытался ограбить его. Злоумышленнику не удалось похитить деньги, и он скрылся.

Правоохранители ищут мужчину, одетого во все черное. На нем были также черные кроссовки на белой подошве.