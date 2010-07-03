Москвичка рассказала полиции о сексуальных контактах несовершеннолетней дочери

Жительница Москвы сообщила в полицию, что ее несовершеннолетняя дочь на протяжении полугода поддерживала сексуальные отношения с тремя мужчинами. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она утверждает, что ее дочь 2003 года рождения неоднократно вступала в интимную связь с тремя мужчинами с сентября 2018 года по 20 марта текущего года.
Женщина также передала следователям данные мужчин, но уточнила, что ее дочь поддерживала с ними связь добровольно. Правоохранители уже допросили девочку и назначили ей ряд экспертиз. Проводится доследственная проверка.
19 марта столичные полицейские задержали женщину 1987 года рождения по подозрению в организации занятия проституцией. Ей оказалась жительница Нигерии Темитопе Годгифт Олувафунмилае. Установлено, что женщина организовывала занятие проституцией своими соотечественницами, а также принуждала оказывать секс-услуги свою 17-летнюю дочь.
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