Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:53

Москвичка рассказала полиции о сексуальных контактах несовершеннолетней дочери

происшествия

12:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Москвы сообщила в полицию, что ее несовершеннолетняя дочь на протяжении полугода поддерживала сексуальные отношения с тремя мужчинами. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она утверждает, что ее дочь 2003 года рождения неоднократно вступала в интимную связь с тремя мужчинами с сентября 2018 года по 20 марта текущего года.

Женщина также передала следователям данные мужчин, но уточнила, что ее дочь поддерживала с ними связь добровольно. Правоохранители уже допросили девочку и назначили ей ряд экспертиз. Проводится доследственная проверка.

19 марта столичные полицейские задержали женщину 1987 года рождения по подозрению в организации занятия проституцией. Ей оказалась жительница Нигерии Темитопе Годгифт Олувафунмилае. Установлено, что женщина организовывала занятие проституцией своими соотечественницами, а также принуждала оказывать секс-услуги свою 17-летнюю дочь.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика