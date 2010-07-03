Обвиняемый в педофилии опекун прошел тест на полиграфе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мужчину, которого подозревают в растлении двух несовершеннолетних в столице, проверили на полиграфе.

"Он сейчас прошел обследование на полиграфе, и полиграф дал отрицательный результат по той теме, в которой он подозревается", – цитирует РИА Новости уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мужчину. Предварительно установлено, что в июне 2016 года он оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он вернул ребенка в социальное учреждение. В октябре 2018 года арестованный совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика.

Узнать о преступлениях следователи смогли после заявления женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый изнасиловал ее сына, с которым занимался репетиторством.

Татьяна Потяева рассказала, что планирует навестить мальчика, изъятого у мужчины-опекуна. С ребенком работают психологи и соцпедагоги.

"Мы планируем обязательно выехать в учреждение. На следующей неделе мы обязательно встретимся с ним, посмотрим, в каком состоянии он сейчас пребывает", – резюмировала омбудсмен.

Известно, что следователи организуют проверку в столичных органах опеки и попечительства.