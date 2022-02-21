Российские пограничники взяли в плен украинского военнослужащего после боя на границе

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Российские пограничники и военные уничтожили две группы диверсантов ВСУ на российско-украинской границе, один из участников был захвачен в плен, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совбеза РФ в Кремле.

Он пояснил, что вооруженные столкновения произошли в ночь на 21 февраля. По словам Бортникова, украинские военные вышли на российскую границу с территории Луганской области и со стороны Мариуполя.

"В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", – сказал Бортников.

Как сообщалось, 21 февраля российские военнослужащие и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с украинской территории. Во время перестрелки на российскую территорию зашли две боевые машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. В результате они были уничтожены.

