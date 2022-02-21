В 1-м Автозаводском проезде освободили три полосы движения после крупного ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В 1-м Автозаводском проезде в Москве освобождены три полосы для движения транспорта после крупной аварии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Для движения свободны три полосы", – говорится в сообщении.

По данным Дептранса, в районе дома 7/1 столкнулись шесть автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за аварии движение транспорта затруднено по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее сообщалось, что пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.