В 1-м Автозаводском проезде освободили три полосы движения после крупного ДТП

13:35
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В 1-м Автозаводском проезде в Москве освобождены три полосы для движения транспорта после крупной аварии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Для движения свободны три полосы", – говорится в сообщении.
По данным Дептранса, в районе дома 7/1 столкнулись шесть автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за аварии движение транспорта затруднено по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК).
Ранее сообщалось, что пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.
Массовое ДТП произошло на юге Москвы
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