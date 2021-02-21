В Петербурге в производственном здании произошел пожар

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В Санкт-Петербурге произошел пожар в производственном здании. Его площадь составляет 100 квадратных метров. Об этом сообщает городское ГУМЧС.

"О пожаре на Автовской улице сообщили в 19:07 мск. На площади 100 квадратных метров горит обстановка и оконные проемы. Один человек был эвакуирован. По словам рабочих, в здании больше никого нет", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 6 единиц техники и 27 человек.

Ранее столичная прокуратура начала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка при пожаре в частном доме в ТиНАО. Там намерены установить обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснить, почему ребенок находился в помещении без взрослых.