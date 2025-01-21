СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Кореневского района под Курском

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели уголовное дело по статье о теракте против украинских военных, которые причастны к обстрелу мирных граждан в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



По версии следствия, 20 января 2025 года вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire жилые дома граждан, проживающих в населенном пункте Коренево. В результате один человек пострадал.

Как заявили в ведомстве, во время расследования дела будут выявлены и привлечены к ответственности все украинские военные, причастные к данному преступлению.

В начале января следователи также возбудили уголовное дело против боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые совершили теракт в отношении мирных граждан, проживающих в Курской области.

