21 января, 13:24Происшествия
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Кореневского района под Курском
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи завели уголовное дело по статье о теракте против украинских военных, которые причастны к обстрелу мирных граждан в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, 20 января 2025 года вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire жилые дома граждан, проживающих в населенном пункте Коренево. В результате один человек пострадал.
Как заявили в ведомстве, во время расследования дела будут выявлены и привлечены к ответственности все украинские военные, причастные к данному преступлению.
В начале января следователи также возбудили уголовное дело против боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые совершили теракт в отношении мирных граждан, проживающих в Курской области.
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