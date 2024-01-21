Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло 25

Фото: телеграм-канал Readovka

Количество граждан, пострадавших при обстреле Кировского района Донецка, достигло 25 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, в том числе двое подростков 2007 года рождения", – поделились в СЦКК.

21 января украинская сторона подвергла обстрелу рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Атака произошла в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

В результате погибли 25 человек. Среди пострадавших есть двое детей, их состояние оценивается как средней тяжести. В Минздраве РФ добавили, что большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Комментируя ситуацию, в МИД РФ подчеркнули, что Киев при поддержке Вашингтона и Запада вновь совершил террористический акт против мирных граждан в Донецке. Следственный комитет РФ начал расследование инцидента.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что удары по Донецку станут предметом обсуждения на полях Совбеза ООН. Делегация главы ведомства Сергея Лаврова отправилась в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ, уточнила она.

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