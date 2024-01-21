Вице-президент Абхазии заявил, что пожар уничтожил почти весь картинный фонд республики

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Пожар, который случился в ночь на 21 января в Сухуме, уничтожил почти весь государственный картинный фонд Абхазии. Об этом РИА Новости заявил вице-президент республики Бадра Гунба.

"Это серьезные потери для нашей культуры", – указал он.

С его слов, благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространение пламени на Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы, которые расположены недалеко от сгоревшего здания государственной картинной галереи.

Как рассказал директор учреждения Сурам Сакания, в результате возгорания были уничтожены свыше 300 работ Александра Чачб-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и других, которые хранились 70 лет. В здании находилось более четырех тысяч картин, которые если не сгорели, то потребуют реставрации, сказал директор.

Агентство уточнило, что сейчас генпрокуратура Абхазии по факту пожара проводит проверку и устанавливает его причины. Пожарные и спасатели продолжают работы в здании, также крыша картинной галереи обрушилась почти по всей площади, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в терминале компании "Новатэк" в порту поселка Усть-Луга Ленинградской области начался пожар. Со слов главы региона Александра Дрозденко, пострадавших нет, персонал эвакуировали, а к тушению возгорания привлекли средства МЧС и Леноблпожспаса.

Позже стало известно, что пожар локализовали. Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский указал, что причиной возгорания стали два взрыва.

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