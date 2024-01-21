По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктических морозов

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Минимум 61 человек погиб в Соединенных Штатах из-за арктического циклона за последнюю неделю. Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные местных спецслужб.

Наибольшее число жертв непогоды зарегистрировано в Теннесси и Орегоне. В некоторых американских штатах зафиксированы морозы до минус 35 градусов.

Ранее сообщалось, что наводнение и сильные ливни в итальянском регионе Тоскана унесли жизни как минимум пяти человек. Из-за непогоды в регионе около 40 000 человек оставались без света.

В сентябре прошлого года стало известно, что более 70 тысяч участников фестиваля Burning Man в США застряли в пустыне из-за проливных дождей. Из-за осадков землю размыло, грязь местами достигала высоты колена. Сообщалось как минимум об одном погибшем.

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