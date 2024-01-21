Мэр украинского города Ромны подрался с главой военной администрации у мемориала ВСУ – СМИ

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Мэр украинского города Ромны Олег Стогний подрался с главой военной администрации Денисом Ващенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Инцидент произошел возле мемориала погибшим украинским солдатам, который их родственники требовали перенести. Стогний резко ответил им, заявив, что это невозможно сделать.

В какой-то момент к градоначальнику подошел Ващенко и попытался схватить его за руку, потребовав не кричать на собравшихся людей. Затем между ними началась потасовка.

Позже глава ВГА заявил, что родственники погибших солдат ВСУ хотели установить у мемориала вазоны с цветами, однако мэрия игнорировала их просьбы. Он добавил, что Стогний написал на него заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщали о том, что экс-заместителя генпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу обнаружили мертвыми в Киеве. Женщины проживали в соседних квартирах. Следственно-оперативная группа начала проверку причин и обстоятельств гибели женщин.

До этого депутат взорвал несколько гранат во время заседания сессии Керецковского сельского совета в украинском Закарпатье. В результате взрыва погиб сам злоумышленник, еще 11 человек получили ранения.