Омбудсмен в Красноярске проверит информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде

14:46
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова проверяет данные о девочке-инвалиде, которая якобы была забыта в школе во время эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию об оставленной в школе первокласснице с инвалидностью ранее распространили местные СМИ.
"Конечно, будем проверку проводить. Ее не забыли", – подчеркнула Мирошникова.
По ее словам, девочку оставили в школе, поскольку руководство учреждения решило ее не беспокоить из-за очередного ложного "минирования".
Проверку по данному факту также организовало краевое управление образования.
13 января были эвакуированы люди из всех школ Красноярска – 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников. 14, 17 и 18 января в городском управлении образования также сообщили об эвакуации почти в 70 общеобразовательных учреждениях.
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