РИА Новости: пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами задержанные

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планируя побег, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Также говорится, что причиной гибели пяти человек могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа.

О пожаре в изоляторе в Вилюйском переулке, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, стало известно в ночь на пятницу. Специалисты выясняют причину пожара, на месте работают профильные органы.

Отмечалось, что личности погибших устанавливаются. Кроме того, при пожаре семь человек отравились дымом. Их госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.