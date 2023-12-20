Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Два судна столкнулись в акватории реки Дон, сообщает Южная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов также нет.

Уточняется, что столкнулись судна Red Line и ТН-709. По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор по ЮФО проводят проверку.

Ранее моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.

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