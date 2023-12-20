В ФРГ не нашли доказательств нападения на лидера АдГ и закрыли дело

Фото: ТАСС/dpa/Christoph Soeder

Прокуратура германского города Ингольштадт (федеральная земля Бавария) прекратила расследование по делу сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы, сообщает ТАСС.

Следствие не нашло доказательств того, что во время предвыборной кампании или непосредственно перед мероприятием в рамках этой кампании он мог стать жертвой нападения.

Хрупалла госпитализировали 4 октября после инцидента на предвыборном мероприятии, которое проходило в Баварии. В штабе фракции агентству DPA сообщили, что это было "преступное нападение".

Позднее в СМИ появилась информация, что глава партии находится в отделении интенсивной терапии. Говорилось, что политик сейчас в сознании, однако на его коже врачи обнаружили след от укола глубиной 4 миллиметра. В его крови так и не было выявлено никаких посторонних субстанций.