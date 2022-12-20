Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске увеличилось до 16

Фото: Следственный комитет РФ

В результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, по уточненным данным, пострадали 16 рабочих, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Травмы при обрушении строительных лесов получили 16 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии", – сказал он.

Также, по его словам, 10 пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия были госпитализированы девять человек. Отмечалось, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

ЧП произошло 19 декабря во время демонтажных работ. В результате обрушения строительных лесов рабочие, которые находились там, упали в снег. После этого конструкция обрушилась на них. Пострадавших госпитализировали.

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ЧП.

Уголовное дело завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

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