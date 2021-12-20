Крупную нарколабораторию ликвидировали в Вологодской области

Фото: youtube.com/МВД МЕДИА

Правоохранители ликвидировали в Вологодской области крупнейшую за последние 30 лет нарколабораторию. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Вологодской области ликвидирована нарколаборатория по производству мефедрона", – говорится в сообщении.

Нарколаборатория находилась в заброшенной деревне в 100 километрах от областного центра.

"В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотического средства мефедрон, свыше 3 тонн прекурсоров и специальное оборудование", – отмечается на сайте.

Ранее правоохранители задержали наркоторговцев во Владимирской области. В рамках оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров. Подпольная нарколаборатория располагалась в частном доме в Александровском районе.