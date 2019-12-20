Один человек погиб из-за непогоды в Подмосковье

Один человек погиб, еще один пострадал и более 200 жилых домов в Подмосковье были обесточены в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

С вечера среды, 18 декабря, территорию Московской области накрыл циклон, сопровождающийся усилением ветра. Его порывы достигали 26 метров в секунду.

"На территории одного района произошли нарушения энергоснабжения девяти населенных пунктов, где находятся более 270 жилых домов с населением более 680 человек", – отметил собеседник агентства.

В результате падения дерева в Сергиево-Посадском городском округе один человек погиб и один пострадал. В столице из-за падения деревьев были повреждены семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

На повышенный режим готовности перешла Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК). Кроме того, специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.

