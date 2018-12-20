Пожар в Отрадном потушили

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Спасателям удалось потушить пожар, охвативший гаражи в столичном районе Отрадное. Ликвидацию пламени объявили в 17:26, передает Агентство "Москва".

Приехавшие на место специалисты передвижной лаборатории изучили взятые пробы воздуха и не нашли превышения ПДК вредных примесей.

Ранее сотрудники экстренных служб сообщили о локазизации возгорания в Сигнальном проезде. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В городском главка МЧС пояснили, что загорелись металлические гаражи. Известно, что внутри конструкций стояли газовые баллоны.