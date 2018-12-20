Пожар в Сигнальном проезде локализован

Фото: канал Москва 24

Пожар в Сигнальном проезде в столичном районе Отрадное локализован, рассказали спасатели.

Как сообщает Агентство "Москва", там произошло частичное обрушение гаражей. Пострадавших нет.

В ГУ МЧС по городу уточнили, что загорелись металлические гаражи. Внутри находятся газовые баллоны, так что сотрудники работают с соблюдением правил охраны труда.

"В 16:55 пожал был локализован на общей площади около 150 квадратных метров", – отметили спасатели.

Дополнительно к месту ЧП выслали мобильную лабораторию. Специалисты возьмут пробы воздуха для контроля содержания вредных веществ.