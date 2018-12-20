Пожар в Отрадном раскинулся до 150 кв. метров

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Пламя, которое охватило гаражи в столичном районе Отрадное, разрослось до 150 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщают в МЧС.

По предварительным данным, полыхающие конструкции находятся в Сигнальном проезде. Отмечается, что обстановка на месте возгорания спокойная. Дополнительно к месту пожара выслали мобильную лабораторию. Специалисты возьмут пробы воздуха для контроля содержания вредных веществ. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы горят несколько боксов. Внутри находятся несколько газовых баллонов, есть опасность взрывов.