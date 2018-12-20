Очевидцы сообщили о пожаре на севере столицы

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Очевидцы сообщают, что на севере столицы – в районе Алтуфьевского шоссе – вспыхнул пожар. По предварительной информации, в Сигнальном проезде загорелись гаражи.

По информации Агентства "Москва", горят несколько боксов. Внутри находятся несколько газовых баллонов, есть опасность взрывов.