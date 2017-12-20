Полиция проверит данные об угрозе взрыва в Госдуме и на журфаке МГУ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Полиция проверяет сведения об угрозе взрыва в приемной Госдумы РФ в центре города и в одном из корпусов МГУ имени Ломоносова.

Неизвестный заявил о заложенных бомбах в зданиях Госдумы на Охотном Ряду, журфака МГУ на Моховой улице и Научной библиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте. Из последнего эвакуировали примерно 100 человек, сообщает Агентство "Москва".

Это не первый подобный случай на текущей неделе. Из-за угрозы взрыва более 380 детей и учителей эвакуировали из школы 1468 в ЮВАО.

О бомбе в Госдуме также сообщали в этом месяце. Из здания эвакуировали около 500 человек. На прошлой неделе по той же причине эвакуировали посетителей ТЦ "Водный" и "Круг".

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