Около 500 человек эвакуировали из приемной Госдумы из-за угрозы взрыва

8 декабря, 17:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Около 500 человек эвакуировали из здания приемной Государственной думы на улице Моховая. Причиной послужило сообщение об угрозе взрыва.
"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании приемной Госдумы на улице Моховая, дом 7 якобы заложено взрывное устройство", – цитирует источник в правоохранительных органах Агентство "Москва".
На место происшествия направлены городские службы. По данным ТАСС, после проверки здания кинологами выяснилось, что сообщение о взрывном устройстве было ложным.
Ранее стало известно, что за два месяца из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах России пришлось эвакуировать более 2,3 миллиона человек. По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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