Путин подписал закон о блокировке "телефонных террористов"

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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает операторов раскрывать данные о реальном владельце номера. В случае нарушения этого требования операторы будут обязаны немедленно прекратить трафик.

Также передача сообщений будет останавливаться по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, если данные пользователя не совпадают с данными лица, купившего SIM-карту.

Документ вступил в силу сразу после опубликования. Закон разработали в ответ на волну телефонного терроризма, из-за которой только в Москве за два месяца были эвакуированы сотни тысяч человек.