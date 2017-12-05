Путин подписал закон о блокировке "телефонных террористов"

Фото: ТАСС.Максим Шеметов
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон обязывает операторов раскрывать данные о реальном владельце номера. В случае нарушения этого требования операторы будут обязаны немедленно прекратить трафик.
Также передача сообщений будет останавливаться по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, если данные пользователя не совпадают с данными лица, купившего SIM-карту.
Документ вступил в силу сразу после опубликования. Закон разработали в ответ на волну телефонного терроризма, из-за которой только в Москве за два месяца были эвакуированы сотни тысяч человек.
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