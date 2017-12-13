Посетителей двух торговых центров в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

13 декабря, 10:42
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В столице эвакуируют посетителей двух торговых центров из-за угрозы взрыва. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Водный" и "Круг".
"Поступила информацию об угрозе взрыва в двух торговых центрах по адресам: Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, Старокачаловская улица, дом 5а", – сообщил собеседник агентства.
Из ТЦ "Круг" эвакуировали около 80 человек. Из ТЦ "Водный" идет эвакуация персонала и посетителей. По обоим адресам направили кинологов со служебными собаками.
Торговые центры находятся в разных частях города: "Водный" на северо-западе столицы, а "Круг" на юге Москвы, передает ТАСС.
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