Посетителей двух торговых центров в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице эвакуируют посетителей двух торговых центров из-за угрозы взрыва. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Водный" и "Круг".

"Поступила информацию об угрозе взрыва в двух торговых центрах по адресам: Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, Старокачаловская улица, дом 5а", – сообщил собеседник агентства.

Из ТЦ "Круг" эвакуировали около 80 человек. Из ТЦ "Водный" идет эвакуация персонала и посетителей. По обоим адресам направили кинологов со служебными собаками.

Торговые центры находятся в разных частях города: "Водный" на северо-западе столицы, а "Круг" на юге Москвы, передает ТАСС.

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