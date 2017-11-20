Актер Караченцов начал лечение от рака

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Актер Николай Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в пятницу, 17 ноября. Следующие процедуры назначены через три недели. Все это время артист проведет на даче, рассказал его сын Андрей Караченцов.

"Мы очень благодарны врачам – они нашли максимально мягкое лекарство для проведения лечения. И мы верим, что все будет хорошо. Мы будем бороться", – цитирует Андрея Караченцова РИА Новости.

Он также отметил, что перед началом лечения он вместе с отцом посетил Афон.

В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в аварию, его автомобиль врезался в столб. В результате актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.

В конце февраля 2017 года актер попал в еще одну аварию. Автомобиль, которым управляла супруга Людмила Поргина, столкнулся с "Газелью" в Щелковском районе Подмосковья. Актер попал в больницу.

По версии следствия, в момент ДТП женщина находилась в нетрезвом состоянии. Количество алкоголя в крови было равно бокалу вина.

В начале ноября Поргина рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная.