Актер Караченцов начал лечение от рака

20 ноября, 18:15
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Актер Николай Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в пятницу, 17 ноября. Следующие процедуры назначены через три недели. Все это время артист проведет на даче, рассказал его сын Андрей Караченцов.
"Мы очень благодарны врачам – они нашли максимально мягкое лекарство для проведения лечения. И мы верим, что все будет хорошо. Мы будем бороться", – цитирует Андрея Караченцова РИА Новости.
Он также отметил, что перед началом лечения он вместе с отцом посетил Афон.
В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в аварию, его автомобиль врезался в столб. В результате актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.
В конце февраля 2017 года актер попал в еще одну аварию. Автомобиль, которым управляла супруга Людмила Поргина, столкнулся с "Газелью" в Щелковском районе Подмосковья. Актер попал в больницу.
По версии следствия, в момент ДТП женщина находилась в нетрезвом состоянии. Количество алкоголя в крови было равно бокалу вина.
В начале ноября Поргина рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная.
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