Следствие намерено объявить нациста Хунку в международный розыск

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Украинский националист Ярослав Хунка (Гунька) будет объявлен в международный розыск, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации) в годы Великой Отечественной войны", – отметили в ведомстве.

По данным ведомства, следствие в Госархиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получило документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.

В документах указано, что в апреле 1943 года Адольф Гитлер принял решение создать 14-ю добровольческую пехотную дивизию СС "Галичина", туда велся набор украинских добровольцев. В состав нацистского подразделения вошел уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения, отмечается в документе.

Участники пехотной дивизии, включая Хунку, уничтожали этническую группу славян, в том числе иные национальности, на территории оккупированной Львовской области УССР. Также представители СС причиняли тяжкий вред их здоровью, создавали жизненные условия, рассчитанные на последующую гибель.

В следствии заявили, что в период с 23 по 28 февраля 1944 года на территории населенного пункта Гута Пеняцкая (бывшее село в Бродском районе Львовской области УССР) Хунка и другие представители СС "Галичина" убили не менее 500 граждан Советского Союза. Также убитыми оказались евреи и поляки. Националисты расстреливали людей, сжигали их в жилых домах и костеле. Действия нацистов являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, принятой 18 октября 1907 года в Гааге.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении Ярослава Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", – заключили в ведомстве.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия будет добиваться справедливого наказания Хунки. Для этого будут задействованы все возможные политико-дипломатические, публичные каналы.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде с требованием об экстрадиции Хунки. Подобные преступления не имеют сроков давности, подчеркнул он.

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