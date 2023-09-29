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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо должны уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти", – заявил он.

По мнению Филиппо, они должны так поступить из порядочности и уважения к жертвам нацизма.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Позже Трюдо принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

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