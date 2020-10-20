В Москве преступника нашли из-за отсутствия перчаток в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контролер во время рейда в столичном метрополитене помог задержать федерального преступника.

Как сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", злоумышленник находился в вагоне без перчаток. Также у него не оказалось документов.

Мужчину проводили в полицию для установления личности, где обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

Задержанному грозит штраф в пять тысяч рублей и уголовная ответственность, передает Агентство "Москва".

В Москве с понедельника, 19 октября, усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте.