20 сентября, 19:42Происшествия
Число жертв израильского удара по Бейруту выросло до 12
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
Жертвами израильской атаки по окраине Бейрута стали 12 человек, количество пострадавших выросло до 66. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ливанского Минздрава.
В настоящее время в южной части пригорода продолжается поисково-спасательная операция.
Очередной удар по столице Ливана был нанесен 20 сентября. Армия Израиля объявила о ликвидации в Бейруте одного из командиров движения "Хезболла" Ибрагима Акиля.
Израильская сторона считает, что погибшие командиры ливанского движения планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.
При этом еврейское государство не стало уведомлять США о своих планах по нанесению ударов по Бейруту. В Белом доме заявили, что прилагают все усилия для дипломатического урегулирования конфликта.
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