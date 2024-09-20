Режим ЧС введен в Алтайском крае из-за обильных осадков

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В Алтайском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что после ознакомления с подробной информацией от сельхозпроизводителей, Гидрометцентра и других специалистов в правительстве региона решили ввести на территории края режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы.

Губернатор также подчеркнул, что введенный режим позволит дополнительно помочь аграриям через компенсации. Кроме того, по словам Томенко, будут возможны пересмотры условий по кредитам.

Ранее режим ЧС из-за обильных осадков ввели в Красноярском крае. В августе там выпало несколько месячных норм осадков. Непогода нанесла ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей – дожди уничтожили более 17 тысяч гектаров посева.

Власти региона отмечают, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия.

