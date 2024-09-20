Десятимесячная девочка скончалась в больнице после ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Десятимесячная девочка, которая получила тяжелые травмы после аварии в городском округе Щелково, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло 19 сентября в 21:40 на 20-м километре дороги Щелково – Фряново. Женщина, находясь за рулем автомобиля Skoda, потеряла управление и, съехав на обочину по ходу движения, наехала на опору освещения. Из-за этого 10-месячная девочка, которая была в салоне машины, пострадала. Ее доставили в больницу, где она в результате скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее уголовное дело было возбуждено после гибли двух пассажирок и водителя такси в ДТП в Москве. Авария произошла ночью 20 сентября на Мичуринском проспекте. В остановившийся на светофоре автомобиль такси врезалась машина Ford.

В результате ДТП погибли таксист и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения, а медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля Ford, двум его пассажирам и еще одному пассажиру такси.

