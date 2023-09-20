Движение затруднено на проспекте Генерала Дорохова из-за ДТП с тремя машинами

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на западе Москвы затруднено из-за аварии с участием трех машин. Об этом заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова (Западный административный округ) неподалеку от дома 9. Сейчас на месте работают оперативные службы Москвы.

Уточняются обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших.

Из-за ДТП на проспекте образовался небольшой затор.

"Заняты две полосы из трех, рекомендуем выбирать пути объезда", – сказано в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что 18 сентября на улице Поляны на юго-западе Москвы столкнулись пять машин. В результате пострадал один человек. По данным ведомства, участниками аварии стали автомобили Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

По данным прокуратуры, ДТП произошло из-за того, что 32-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением. Сейчас ведомство контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД