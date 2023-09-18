Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

По предварительным данным, ДТП с участием пяти автомобилей на юго-западе Москвы, произошло из-за того, что 32-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", – заявили в ведомстве.

О ДТП стало известно вечером в понедельник, 18 сентября. По данным ГУ МВД России по столице, на улице Поляны на юго-западе Москвы столкнулись пять машин. В результате пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

По данным ведомства, участниками аварии стали автомобили Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. В настоящее время по улице Поляны затруднено движение в сторону области.