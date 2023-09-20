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20 сентября, 13:00

События

Спасатели работают на месте ЧП в Балашихе. Прямой эфир

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе.

Взрыв произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Не менее 10 квартир были повреждены, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Трое человек погибли. Всего спасатели эвакуировали из здания 170 человек. Работают три пункта временного размещения, помощь пострадавшим оказывают психологи. На месте инцидента задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.

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