Полуторогодовалый ребенок провалился в 6-метровую трубу в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Башкирии полуторогодовалый ребенок провалился в 6-метровую трубу диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в Кугарчинском районе. Спасатели оперативно выехали на место. По данным ведомства, ребенок провалился в трубу руками вверх, он находился в сознании.

"Общими усилиями ребенка удалось спасти. На спасательную операцию ушло менее двух часов. Мальчика осматривают врачи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик упал в канализационный люк в подмосковном Одинцове. Ребенок был госпитализирован, однако скончался в реанимации. Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

По факту происшествия проверку организовал Следственный комитет. По данным ведомства, мальчик гулял вместе со своей семьей рядом с домом, где проживал. В момент, когда родители потеряли ребенка из вида, тот подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в колодец.