ДТП с четырьмя машинами произошло в Москве

Четыре автомобиля столкнулись в Москве, один человек пострадал, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на улице Подвойского, устанавливаются причины случившегося. В ГИБДД подтвердили факт аварии. Ведется проверка.

19 сентября автобус, следовавший в сторону Наро-Фоминска, съехал в кювет на Киевском шоссе. Пострадали шесть человек, всего в транспорте находились 15 человек. Возгорания после ЧП не было.