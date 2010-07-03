Почти 30 переселенцев стали жертвами нападения в Демократической Республике Конго

Не менее 28 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в провинции Итури на северо-востоке ДРК за последние два дня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters.
"Серия нападений в северо-восточной части Конго была направлена против мирных граждан, в том числе детей", – сообщили в агентстве.
Уточняется, что подобные атаки связывают с отголосками Итурийского конфликта. Нападения в основном направлены против скотоводов "Фронта националистов и интеграционистов", которые постоянно борются с фермерами "Союза конголезских патриотов" за права на выпас скота.
При этом агентство отмечает, что точные личности и мотивы нападавших остаются неизвестными.
Ранее семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане. Причиной произошедшего стало самодельное взрывное устройство.
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