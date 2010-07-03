Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех автомобилей произошла в Пресненском районе столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"На улице Подвойского столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус съехал в кювет на Киевском шоссе. ДТП произошло на 57-м километре трассы. В результате инцидента пострадали 6 человек. Одному из них потребовалась эвакуация на санитарном вертолете.