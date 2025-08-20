Конфликт соседей из-за громкой музыки закончился поножовщиной в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве конфликт из-за громкой музыки кончился поножовщиной, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Кольской. 37-летний мужчина употреблял алкоголь у себя дома, но ему помешала музыка, доносившаяся из квартиры соседей. Он взял с собой два кухонных ножа, так как "предполагал возникновение конфликтной ситуации", и пошел попросить сделать звук потише.

На пороге между соседями начался словесный конфликт, и злоумышленник ударил ножами в грудь мужчин, которые открыли ему дверь.

Пострадавших госпитализировали, один из них скончался в больнице. К настоящему моменту фигурант задержан и дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

Бабушкинский межрайонный прокурор принял решение передать уголовное дело в территориальный орган СК. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры.

Ранее прокуратура Сахалинской области сообщала, что 58-летний мужчина зарезал соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора. Мужчины поссорились, так как фигурант помешал соседу спать, переключая телевизионные каналы. В результате он нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки и шеи.

