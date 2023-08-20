В Бурятии ввели режим ЧС из-за частичного разрушения дамбы – Цыденов

Фото: kremlin.ru

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за частичного разрушения дамбы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Инцидент произошел накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии. После частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, также было остановлено движение поездов.

Цыденов сообщил, что в данный момент власти привлекают дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости. Вместе с тем уровень воды идет на спад, и вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу.

Глава региона подчеркнул, что угрозы местным жителям нет. В Северо-Байкальском районе были развернуты пункты питания и обогрева для людей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.